Лунин остановил "Манчестер Юнайтед", Мудрик сыграл тайм за "Челси": видео

Контрольные матчи

"Челси" – "Ньюкасл" – 1:1

Голы: Джексон, 12 – Альмирон, 45+4

"Реал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голы: Беллингем, 6, Хоселу, 89

Голкипер отыграл весь спарринг против МЮ. Украинец провел первый "сухой" матч в межсезонье. Лунин стал надежным тылом для мадридцев. В частности, он парировал опасный удар Гарначо под перекладину и коварный выстрел Мактоминая с дистанции. В общей сложности кипер сборной выполнил 5 сэйвов.

В атаке "Реал" сыграл лучше "Юнайтед". Королевский клуб оформил по голу на старте и финише встречи. Сначала Беллингем элегантным парашютом реализовал момент после передачи Рюдигера через полполя. А затем Хоселу бисиклетой оставил не у дел Онана.

Зато Мудрик провел 45 минут поединка против "Ньюкасла". Украинец вышел в старте "синих". Именно в первом тайме лондонцы оформили единственный забитый мяч. Джексон воспользовался ошибкой обороны "сорок" и пробил Поупа. Ассистентом стал Матсен.

"Ньюкасл" отыгрался перед перерывом. Это Альмирон избежал офсайдной ловушки и отправил мяч под дальнюю штангу, обыграв голкипера "Челси" Кепу. Вторая половина встречи оказалась безголевой.

Украинец Егор Ярмолюк попал в заявку "Брентфорда" на спарринг против "Брайтона" (0:2). Однако на поле перспективный хавбек так и не появился. Универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко из-за повреждения пропустил поединок против "Барселоны" (5:3).