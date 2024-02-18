UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лунін не врятував "Реал" від сенсаційної втрати очок у чемпіонаті Іспанії: відео

Фото: Андрій Лунін пропустив один м'яч від "бджіл" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" із голкіпером збірної України Андрієм Луніним у воротах не зміг здолати "Райо Вальєкано" в 25-му турі іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 25-й тур

"Райо Вальєкано" – "Реал" – 1:1

Голи: Де Томас, 27 (пенальті) – Хоселу, 3

Вилучення: Карвахаль, 90+5 (Р, друга жовта картка)

 

 

 

"Вершкові" зуміли оформити швидкий м'яч. Після невдалої спроби створити небезпеку від господарів команда Карло Анчелотті швидко розігнала контратаку. Вальверде з правого флангу прострілив у штрафний майданчик, а Хоселу в дотик відправив м'яч у сітку.

"Райо Вальєкано" відігрався в середині тайму. Допоміг середняку Камавінга, який зіграв рукою у власній карній зоні – пенальті. До позначки підійшов Де Томас і впевненим пострілом під поперечину не залишив шансів Луніну.

Надалі на полі тривала рівна боротьба з невеликою територіальною перевагою "Реала". Фактично за всіма ключовими показниками команди виявилися рівними – кількість ударів загалом (8:11) і в площину (3:4), сейви воротарів (3:2) та очікуваними голами (xG 1,23:0,99). Зрештою, матч завершився внічию, тож підопічні Анчелотті (62 очки) надали шанс підтягнутися "Жироні" (56) та "Барселоні" (54).

Лунін провів шостий матч поспіль за "Реал" від дзвінка до дзвінка. Він парирував два удари господарів і віддав 32 передачі з точністю 78%. Загалом українець виконав 39 дотиків до м'яча.

До слова, раніше "Реал" із перформансом Луніна здолав РБ "Лейпциг" на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій Лунін