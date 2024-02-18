Лунин не спас "Реал" от сенсационной потери очков в чемпионате Испании: видео

Испания, Ла Лига, 25-й тур

"Райо Вальекано" – "Реал" – 1:1

Голы: Де Томас, 27 (пенальти) – Хоселу, 3

Удаление: Карвахаль, 90+5 (Р, вторая желтая карточка)

"Сливочные" сумели оформить быстрый мяч. После неудачной попытки создать опасность от хозяев команда Карло Анчелотти быстро разогнала контратаку. Вальверде с правого фланга прострелил в штрафную, а Хоселу в касание отправил мяч в сетку.

"Райо Вальекано" отыгрался в середине тайма. Помог середняку Камавинга, сыгравшему рукой в собственной штрафной зоне – пенальти. К отметке подошел Де Томас и уверенным выстрелом под перекладину не оставил шансов Лунину.

В дальнейшем на поле шла равная борьба с небольшим территориальным преимуществом "Реала". Фактически по всем ключевым показателям команды оказались равными – количество ударов в целом (8:11) и в створ (3:4), сэйвы вратарей (3:2) и ожидаемыми голами (xG 1,23:0,99). В конце концов, матч завершился вничью, поэтому подопечные Анчелотти (62 очка) предоставили шанс подтянуться "Жироне" (56) и "Барселоне" (54).

Лунин провел шестой матч подряд за "Реал" от звонка до звонка. Он парировал два удара хозяев и отдал 32 передачи с точностью 78%. Всего украинец 39 раз коснулся мяча.