Лунін врятував "Реал", нова ганьба МЮ, успіхи "Інтера" та "Баварії": огляд Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група A

"Баварія" – "Галатасарай" – 2:1

Голи: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3

"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3

Голи: Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+9 (пенальті), Лерагер, 83, Барджі, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пенальті)

Вилучення: Рашфорд, 42 (МЮ, пряма червона картка)

Група B

ПСВ – "Ланс" – 1:0

Гол: де Йонг, 12

Вилучення: Гілавогі, 90+2 (Л, друга жовта картка)

"Арсенал" – "Севілья" – 2:0

Голи: Троссард, 29, Сака, 64

Група C

"Наполі" – "Уніон" – 1:1

Голи: Політано, 39 – Фофана, 52

"Реал" – "Брага" – 3:0

Голи: Браїм, 27, Вінісіус, 58, Родріго, 61

Нереалізований пенальті: Джало, 6 (Б)

Група D

"Реал Сосьєдад" – "Бенфіка" – 3:1

Голи: Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Р. Сілва, 49

Нереалізований пенальті: Мендес, 29 (РС)

"Зальцбург" – "Інтер" – 0:1

Гол: Мартінес, 85 (пенальті)

Міцним турецьким горішком для "Баварії" виявився "Галатасарай". Мюнхенці лише у фінальні 10 хвилин відшукали ключі від воріт Муслери. Героєм "ротен" став Кейн. Він спершу замкнув навіс Кімміха зі штрафного, а потім забив із кількох метрів після передачі Теля. Гол Бакамбу в доданий час уже нічого не змінив. "Баварія" вийшла в 1/8 фіналу.

А ось за другу путівку ще буде боротьба. "Копенгаген" оформив феноменальний камбек проти МЮ, поступаючись 0:2 після перших півгодини (дубль Хойлунда). Підвів манкуніанців Рашфорд, який грубим фолом залишив "Юнайтед" у меншості. Данці забили двічі ще до перерви (Ельюнуссі та Гонсалвеш), а в другому таймі пострілами Лерагера та Барджі з меж штрафного відповіили на одинадцятиметровий Фернандеша.

Міг мати проблеми і "Реал". На розминці травмувався основний кіпер мадридців Кепа, тож місце у воротах зайняв Лунін. Українець підтвердив клас у дебюті, парирувавши пенальті Джало. Не пропустив воротар збірної України і надалі, оформивши другий кліншит у сезоні (3 матчі). Натомість блискавичні атакувальні випади "вершкових" завершилися голами Браїма, Вінісіуса та Родріго.

Разом із "Реалом" місце в плей-офф завоював і фіналіст попереднього сезону "Інтер". Міланці провели непростий виїзний поєдинок проти "Зальцбург". Єдиний м'яч "нерадзуррі" забили під завісу зустрічі, та й той з позначки. Одинадцятиметровий реалізував лідер "Інтера" Мартінес. Від групи D другим володарем путівки в 1/8 фіналу став "Реал Сосьєдад".