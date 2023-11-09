Лунин спас "Реал", новый позор МЮ, успехи "Интера" и "Баварии": обзор Лиги чемпионов
Очередной тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 завершился восемью матчами в среду. Победы отпраздновали испанский "Реал Сосьедад", лондонский "Арсенал", мюнхенская "Бавария", миланский "Интер", датский "Копенгаген", нидерландский ПСВ и мадридский "Реал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур
Группа A
"Бавария" – "Галатасарай" – 2:1
Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3
"Копенгаген" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3
Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9 (пенальти), Лерагер, 83, Барджи, 87 – Хойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пенальти)
Удаление: Рашфорд, 42 (МЮ, прямая красная карточка)
Группа B
ПСВ – "Ланс" – 1:0
Гол: де Йонг, 12
Удаление: Гилавоги, 90+2 (Л, вторая желтая карточка)
"Арсенал" – "Севилья" – 2:0
Голы: Троссард, 29, Сака, 64
Группа C
"Наполи" – "Унион" – 1:1
Голы: Политано, 39 – Фофана, 52
"Реал" – "Брага" – 3:0
Голы: Браим, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61
Нереализованный пенальти: Джало, 6 (Б)
Группа D
"Реал Сосьедад" – "Бенфика" – 3:1
Голы: Мерино, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Р. Силва, 49
Нереализованный пенальти: Мендес, 29 (РС)
"Зальцбург" – "Интер" – 0:1
Гол: Мартинес, 85 (пенальти)
Крепким турецким орешком для "Баварии" оказался "Галатасарай". Мюнхенцы только в финальные 10 минут нашли ключи от ворот Муслеры. Героем "ротен" стал Кейн. Он сперва замкнул навес Киммиха со штрафного, а затем забил с нескольких метров после передачи Теля. Гол Бакамбу в добавленное время уже ничего не изменил. "Бавария" вышла в 1/8 финала.
А вот за вторую путевку еще предстоит борьба. "Копенгаген" оформил феноменальный камбэк против МЮ, уступая 0:2 после первых получаса (дубль Хойлунда). Подвел манкунианцев Рашфорд, грубым фолом оставивший "Юнайтед" в меньшинстве. Датчане забили дважды еще до перерыва (Эльюнусси и Гонсалвеш), а во втором тайме выстрелами Лерагера и Барджи из пределов штрафной ответили на одиннадцатиметровый Фернандеша.
Мог иметь проблемы и "Реал". На разминке травмировался основной кипер мадридцев Кепа, поэтому место в воротах занял Лунин. Украинец подтвердил класс в дебюте, парировав пенальти Джало. Не пропустил вратарь сборной Украины и дальше, оформив второй клиншит в сезоне (3 матча). Молниеносные же атакующие выпады "сливочных" завершились голами Браима, Винисиуса и Родриго.
Вместе с "Реалом" место в плей-офф завоевал и финалист предыдущего сезона "Интер". Миланцы провели непростой выездной поединок против "Зальцбурга". Единственный мяч "нерадзурри" забили под занавес встречи, да и тот с отметки. Одиннадцатиметровый реализовал лидер "Интера" Мартинес. От группы D вторым обладателем путевки в 1/8 финала стал "Реал Сосьедад".
К слову, ранее "Шахтер" неожиданно одолел "Барселону" дома и фактически гарантировал себе евровесну.
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