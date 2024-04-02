Лунін уклав контракт із маркетинговим агентством: воно пов'язане з гуру трансферів

Воротар збірної України став клієнтом португальської компанії. Polaris Sports займається іміджевими справами зіркових спортсменів на кшталт Кейлора Наваса, Бернарду Сілви, Жозе Моурінью та інших.

Мендеш заснував агентство для підопічних власної компанії Gestifute. Більшість футболістів у портфелі посередника представляють Португалію. Зокрема, з ним співпрацювали колишні виконавці мадридського "Реала" Пепе, Коентрау та Роналду.

У грудні з'явилася інформація, що Лунін поповнив зіркову компанію Gestifute. У менеджменті мадридського "Реала" нібито негативно сприйняли співпрацю українця з агентством Мендеша. Фактично всі його клієнти покидали "Сантьяго Бернабеу" на мінорній ноті.

Андрій Лунін у складі "Реала"

До лав "вершкових" перейшов у літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився. Утім, у листопаді виграв конкуренцію за місце в старті.

Загалом провів за "Реал" 41 матч у всіх турнірах, 15 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.