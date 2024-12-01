ua en ru
Вс, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Лунин и еще два украинца узнали всех соперников на клубном Мундиале

Буэнос-Айрес, Воскресенье 01 декабря 2024 11:42
UA EN RU
Лунин и еще два украинца узнали всех соперников на клубном Мундиале Фото: "Ботафого" впервые завоевал Кубок Либертадорес (x.com/botafogo)
Автор: Андрей Костенко

Бразильский "Ботафого" впервые в истории завоевал главный клубный трофей Южной Америки – Кубок Либертадорес. Также он стал последним участником клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат финального матча турнира.

"Ботафаго", который представляет Рио-де-Жанейро, в финале победил соотечественников из "Атлетико Минейро" (Белу-Оризонти) со счетом 3:1. Игра состоялась в аргентинском Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль".

Будущие победители практически весь матч провели в меньшинстве: уже на второй минуте прямую красную карточку получил их защитник Грегоре. Но это не помешало "Ботафого" еще до перерыва забить два мяча - отличились Луис Энрике и Алекс Таллес.

В начале второго тайма "Атлетико Минейро" усилиями Эдуардо Варгаса сократил счет. Развязка наступила в компенсированное время, когда Жуниор Сантос установил окончательный результат - 3:1 в пользу клуба из Рио-де-Жанейро.

"Ботафого" стал четвертым представителем Бразилии, и третьим - своего города на клубном ЧМ. На турниры сыграют еще две команды из Рио-де-Жанейро - "Фламенго" и "Флуминенсе". К ним присоединится "Палмейрас" из Сан-Паулу. В сего Южная Америка будет представлена на Мундиале шестью командами.

Лунин и еще два украинца узнали всех соперников на клубном Мундиале

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. От Европы примут участие 12 команд, среди которых три, где играют украинцы: мадридский "Реал" Андрея Лунина, лиссабонская "Бенфика" Анатолия Трубина и лондонский "Челси" Михаила Мудрика.

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных мундиалях имеет только Лунин. Он был основным голкипером "Реала" на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем этого турнира.

Список участников клубного ЧМ-2025

  • Европа: "Реал", "Атлетико" (оба – Испания), "Челси", "Манчестер Сити" (оба – Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (оба – Германия), "Интер", "Ювентус" (оба – Италия), "Порту", "Бенфика" (оба – Португалия), ПСЖ (Франция), "Зальцбург" (Австрия)
  • Южная Америка: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафаго" (все – Бразилия), "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс" (оба – Аргентина)
  • Северная Америка: "Монтеррей", "Леон", "Пачука" (все – Мексика), "Сиэтл Саундерз", "Интер Майами" (оба – США)
  • Африка: "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР)
  • Азия: "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Урава Ред Даймондз" (Япония), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Ульсан Хенде" (Южная Корея)
  • Океания: "Окленд Сити" (Новая Зеландия)

Лунин и еще два украинца узнали всех соперников на клубном Мундиале

Ранее ФИФА назвала соперников, с которыми Украина не будет играть в отборе к чемпионату мира-2026.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА Чемпионат мира Андрей Лунин Футбол
NEWS
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны