Лунін може стати другим воротарем "Реала"

Мадридський клуб передумав віддавати українця в оренду

Голкіпер збірної України Андрій Лунін стане другим воротарем "Реала", якщо Кейлор Навас і Кіко Касілья покинуть мадридський клуб. Як зазначає іспанське видання Cope, молодий український воротар буде частиною першої команди.

Повідомляється, що Навас сам прийме рішення про своє майбутнє і клуб не буде перешкоджати його переходу, а Касілов вже зайнятий пошуками нового клубу.

Також джерело стверджує, що "Реал" закрив трансфер Тібо Куртуа з "Челсі", і вже після закінчення збору команди в США приєднається до команди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вершкові" планують віддати Луніна в оренду з метою надання українцеві ігрового часу.

Український голкіпер дебютував за мадридський "Реал" в матчі проти "Манчестер Юнайтед" в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. 19-річний українець провів на полі 45 хвилин і не пропустив жодного м'яча.

Другий матч в складі мадридського клубу Лунін провів проти "Ювентуса", де замінив Кейлор Наваса на 64 хвилині за рахунку 3:1, відбивши кілька небезпечних ударів туринців. А поєдинок так і завершився.

У заключному матчі в рамках товариського клубного турніру проти "Роми" Лунін на поле не виходив.

На 11 серпня у "Реала" намічений товариський матч з "Міланом". А 15 числа "королівський клуб" розіграє Суперкубок УЄФА з "Атлетіко".