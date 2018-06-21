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Лунін стане третім воротарем "Реала" замість Люки Зідана

НовиниСпорт    21.06.2018 - 13:13
Фото: Андрій Лунін (zarya-lugansk.com)
Фото: Андрій Лунін (zarya-lugansk.com)

Син Зінедіна Зідана покине мадридський клуб цього літа

Голкіпер "Реала" і син екс-головного тренера мадридського клубу Зінедіна Зідана - Люка Зідан прийняв рішення покинути клуб. Як повідомляє Marca, 20-річний француз, який був третім воротарем команди в минулому сезоні, розраховує знайти клуб, де матиме стабільну ігрову практику.

До того ж, на рішення Зідана вплинуло те, що "Реал" купує 19-річного українця Андрія Луніна з луганської "Зорі", який, по скоріш за все, стане новим третім воротарем "королівського клубу".

У минулому році з команди "вершкових" пішов старший син колишнього головного тренера команди Зінедіна Зідана - Енцо Зідан. Спочатку Енцо виступав за "Алавес", а з січня грає за "Лозанну".

Додамо, що минулого тижня "Реал" оголосив про призначення на пост головного тренера Хулена Хулен Лопетегі.

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Теги публікації: Реал, Заря, слухи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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