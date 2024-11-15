UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Лунін у ролі супергероя: Ла Ліга оригінально відзначила гольовий пас українця

Фото: Андрій Лунін (x.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Іспанська Ла Ліга, підсумовуючи 13-тур національної першості, цікаво акцентувала увагу на діях українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram організації.

Вітчизняний голкіпер не лише не пропустив у матчі, а й віддав гольовий пас, який завдяки Вінісіусу втілився в третій гол мадридців у ворота суперників. Статистики одразу повідомили, що українець став першим воротарем "Реала" в 21-му столітті, який оформив гольову дію.

Іспанська футбольна ліга не змогла проігнорувати подібний епізод. У своїх соціальних мережах вона перетворила момент з гольовим пасом українця на комікс.

Андрій Лунін у сезоні 2024/25

Українець розпочав сезон у ролі дублера бельгійського голкіпера Тібо Куртуа. Проте отримав шанси вийти на поле через травми конкурента.

Він вже провів у воротах "вершкових" п'ять поєдинків: три в Ла Лізі та два – у ЛЧ. У цих зустрічах українець пропустив вісім голів. У двох матчах він залишив ворота в недоторканності.

Раніше Андрій Шевченко згадав найкращий сезон у "Динамо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій ЛунінФутбол