Лунин в роли супергероя: Ла Лига оригинально отметила исторический пас украинца

Отечественный голкипер не только не пропустил в матче, но и отдал голевой пас, который благодаря Винисиусу воплотился в третий гол мадридцев в ворота соперников. Статистики сразу сообщили, что украинец стал первым вратарем "Реала" в 21 веке, который оформил голевое действие.

Испанская футбольная лига не смогла проигнорировать подобный эпизод. В своих социальных сетях она превратила момент с голевым пасом украинца в комикс.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25

Украинец начал сезон в роли дублера бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Однако получил шансы выйти на поле из-за травм конкурента.

Он уже провел в воротах "сливочных" пять поединков: три в Ла Лиге и два – в ЛЧ. В этих встречах украинец пропустил восемь голов. В двух матчах он оставил ворота в неприкосновенности.