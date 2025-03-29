Лунин за "Реал", Цыганков против "Барселоны": за кем из украинских легионеров наблюдать на выходных

После международной паузы в Европе возобновляются национальные чемпионаты, в частности - в топ-лигах, где выступают украинские легионеры.

Английская Премьер-лига возобновится чуть позже - 1 апреля и матчи там пройдут в будни. Но и без нее на выходных много интересного.

Цыганков против Ямаля (фото: x.com/GironaFC)

Испания

Ла Лига, 29-й тур

"Реал" - "Леганес " - суббота, 29 марта, 22:00

" - суббота, 29 марта, 22:00 "Барселона" - "Жирона " - воскресенье, 30 марта, 17:15

Похоже, мы снова увидим в старте "Королевского клуба" Андрея Лунина. Тибо Куртуа, пропустивший второй поединок сборной Бельгии с "сине-желтыми" в Лиге наций, так и не восстановился после травмы. Как следствие, его имени нет в заявке "сливочных".

Поэтому в следующем поединке с "Леганесом", вероятно, увидим в воротах украинца. Интересно, что Лунин уже играл против своего бывшего клуба (был там в аренде) в текущем сезоне. Правда, в Кубке Испании. Тогда пропустил дважды, а "Реал" победил (3:2). Кстати, насчет Кубка: Анчелотти пообещал Лунину место в старте и в ответном полуфинальном матче с "Реал Сосьедадом" (1 апреля). Поэтому наш голкипер сыграет в основе "Реала" в двух матчах подряд. Первый поединок 1/2 финала на выезде мадридцы завершили в свою пользу (1:0), во многом благодаря безошибочным действиям украинца.

"Реал" в Ла Лиге идет вторым (60 очков), отставая на три пункта от "Барселоны". "Леганес" - 18-й. Лунин в текущем сезоне сыграл за "сливочных" в 10-ти матчах и пропустил 13 голов. Четыре поединка украинец провел на ноль.

Виктор Цыганков с "Жироной" сильно помогли бы "Реалу", если бы отобрали очки у "Барселоны". Да и самой команде лишние баллы не помешали бы. "Жирона" пока далеко от прошлогодних свершений - лишь на 13-м месте (34 очка). Цыганков, который несколько раз выпадал из-за травм, сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, дважды забил и 4 раза ассистировал партнерам.

Руслан Малиновский (фото: x.com/genoacfc)

Италия

Серия А, 30-й тур

"Комо" - "Эмполи " - суббота, 29 марта, 16:00

" - суббота, 29 марта, 16:00 "Ювентус" - "Дженоа " - суббота, 29 марта, 19:00

" - суббота, 29 марта, 19:00 "Лечче" - "Рома " - суббота, 29 марта, 21:45

В Серии А 29 марта - "украинский день". Будут играть сразу три коллектива, где есть отечественные легионеры. Причем все на выезде.

Сначала "Эмполи", идущий 18-м встретится с 13-м в таблице "Комо". Виктор Коваленко, присоединившийся к "Эмполи" лишь в феврале, имеет шанс в пятый раз выйти на поле и совершить первое результативное действие.

Руслану Малиновскому вместе с "Дженоа" придется играть с разъяренным "Ювентусом". После вылета из Лиги чемпионов и двух разгромных поражений в Серии А боссы "Старой сеньоры" уволили главного тренера Тьяго Мотту, заменив его хорватом Игором Тудором. "Юве" с 52-мя очками сейчас занимает 5-ю строчку, "Дженоа" (35 пунктов) - 12-ю. Малиновский, который большую часть сезона пропустил из-за тяжелой травмы, имеет в активе 8 матчей и 3 ассиста.

В вечерней программе "Рома" сойдется с "Лечче". Соперники "волков" плетутся внизу таблицы - 16-е место. А вот "Рома" заметно прогрессирует в чемпионате. Команда имеет серию из 13-ти матчей без поражений и шестиматчевую - победную. С 49-ю очками "Рома" занимает в таблице 7-ю строчку. Артем Довбик в 38-ми встречах сезона забил 15 голов и отдал 4 передачи.

Роман Яремчук (фото: x.com/olympiacosfc)

За пределами топ-лиг

В Турции "Трабзонспор" Александра Зубкова, Даниила Сикана и Арсения Батагова дома сыграет с "Гезтепе" (29 марта, 15:00). А "Эюпспор" Тараса Степаненко - с "Истанбулом" (31 марта, 20:00). Команда Степаненко идет 5-й, "Трабзонспор" - 10-м.

В Греции настало время решающего этапа соревнований. "Олимпиакос" Романа Яремчука, уверенно лидирующий в турнире, сойдется в сверхпринципиальном противостоянии с "Панатинаикосом". Действо состоится 30 марта в 21:00.