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Лунін прилетів із "Реалом" на Клубний чемпіонат світу: українець буде основним

Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч угорі) зіграв проти "Мальорки" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Воротар збірної України Андрій Лунін отримав черговий шанс зарекомендувати себе в ролі реального претендента на стабільне місце в рамці мадридського "Реала". Основний кіпер Тібо Куртуа не поїхав на Клубний чемпіонат світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Тренерський штаб "вершкових" узяв до Марокко 22-х виконавців. Поза заявкою Карло Анчелотті залишив трьох основних виконавців – Куртуа, Мілітао та Бензема.

До списку потрапила трійка голкіперів – українець Лунін та резервісти Луїс Лопес і Каньїсарес. Екс-воротар луганської "Зорі" проведе мінімум ще один матч за мадридців. У півфіналі турніру "Реал" зустрінеться з каїрським "Аль-Ахлі" (8 лютого).

Основний страж воріт іспанського гранда Куртуа зазнав ушкодження на розминці перед поєдинком Ла Ліги проти "Мальорки". Як наслідок, місце у воротах зайняв Лунін. Український кіпер, однак, не зміг врятувати "Реал" від несподіваної поразки (0:1), пропустивши автогол від Начо.

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 8 матчів за "Реал" у всіх турнірах. Три поєдинки український кіпер відіграв "на нуль". Мадридці заплатили 8,5 млн євро за його трансфер 4,5 роки тому. Грав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо".

До слова, українець Лунін покине "Реал" у міжсезоння в разі продовження контракту з Анчелотті.

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Андрій ЛунінРеалЧемпіонат світу