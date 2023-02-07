Лунин прилетел с "Реалом" на Клубный чемпионат мира: украинец будет основным

Тренерский штаб "сливочных" взял в Марокко 22 исполнителя. Вне заявки Карло Анчелотти оставил трех основных исполнителей – Куртуа, Милитао и Бензема.

В список попала тройка голкиперов – украинец Лунин и резервисты Луис Лопес и Каньисарес. Экс-вратарь луганской "Зари" проведет минимум еще один матч за мадридцев. В полуфинале турнира "Реал" встретится с каирским "Аль-Ахли" (8 февраля).

Основной страж ворот испанского гранда Куртуа получил повреждение на разминке перед поединком Ла Лиги против "Мальорки". Как следствие, место в воротах занял Лунин. Украинский кипер, однако, не сумел спасти "Реал" от неожиданного поражения (0:1), пропустив автогол от Начо.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 8 матчей за "Реал" во всех турнирах. Три поединка украинский кипер отыграл "на ноль". Мадридцы заплатили 8,5 млн евро за его трансфер 4,5 года назад. Играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".