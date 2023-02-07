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Лунин прилетел с "Реалом" на Клубный чемпионат мира: украинец будет основным

Фото: Андрей Лунин (крайний слева вверху) сыграл против "Мальорки" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил очередной шанс зарекомендовать себя в роли реального претендента на стабильное место в рамке мадридского "Реала". Основной кипер Тибо Куртуа не поехал на Клубный чемпионат мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Тренерский штаб "сливочных" взял в Марокко 22 исполнителя. Вне заявки Карло Анчелотти оставил трех основных исполнителей – Куртуа, Милитао и Бензема.

В список попала тройка голкиперов – украинец Лунин и резервисты Луис Лопес и Каньисарес. Экс-вратарь луганской "Зари" проведет минимум еще один матч за мадридцев. В полуфинале турнира "Реал" встретится с каирским "Аль-Ахли" (8 февраля).

Основной страж ворот испанского гранда Куртуа получил повреждение на разминке перед поединком Ла Лиги против "Мальорки". Как следствие, место в воротах занял Лунин. Украинский кипер, однако, не сумел спасти "Реал" от неожиданного поражения (0:1), пропустив автогол от Начо.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 8 матчей за "Реал" во всех турнирах. Три поединка украинский кипер отыграл "на ноль". Мадридцы заплатили 8,5 млн евро за его трансфер 4,5 года назад. Играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

К слову, украинец Лунин покинет "Реал" в межсезонье в случае продления контракта с Анчелотти.

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Андрей ЛунинРеалЧемпионат мира