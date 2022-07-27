Лунин отыграл за "Реал" спарринг против мексиканской "Америки"

Контрольный поединок

"Реал" – "Америка" – 2:2

Голы: Бензема, 22, Азар, 55 (пенальти) – Мартин, 5, Фильгадо, 82 (пенальти)

Первый в межсезонный матч для Лунина уже на 5-й минуте испортил Рюдигер. Новичок "Реала" упустил Мартина в центре штрафной, и тот с метров 10-ти фактически расстрелял украинца.

Мадридцам, однако, понадобилось немного времени, чтобы отыграться. На 22-й Бензема сыграл в стенку с Асенсио и изящно закрутил мяч в дальний нижний угол с линии штрафной.

Во второй половине команды обменялись голами с 11-метровой отметки. Сначала Азар точным ударом в угол после фола на Васкесе вывел "сливочных" вперед. А под занавес поединка Лунина огорчил Фильгадо, хотя украинский кипер даже задел мяч рукой...

Тем не менее, Лунин стал единственным исполнителем в команде Карло Анчелотти, сыгравшим все 90 минут. В течение матча 23-летний украинец не только дважды пропустил, но и выполнил 2 сэйва.

В сезоне 2021/22 Андрей Лунин провел всего 4 матча во всех турнирах. Этого, однако, хватило, чтобы оформить спасение сезона в Ла Лиге в одной из номинаций.