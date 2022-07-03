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Лунин оформил сэйв сезона в чемпионате Испании: видео

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Мадрид, Воскресенье 03 июля 2022 10:30
Лунин оформил сэйв сезона в чемпионате Испании: видео Фото: Андрей Лунин (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин потратил всего два матча в испанской Ла Лиге, чтобы оформить спасение сезона 2021/22 в дивизионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube канал Ла Лиги.

23-летний украинец оформил сэйв сезона в чемпионате Испании. Событие произошло в 37-м туре Ла Лиги, когда мадридский "Реал" гостил у "Кадиса" с резервистом в воротах.

Лунин в одном из эпизодов ликвидировал опасность при выходе соперника один на один с вратарем. Это спасение позволило киперу сборной Украины возглавить топ-10 рейтинга сэйвов в индивидуальных дуэлях нападающих и вратарей.

Матч, завершившийся со счетом 1:1, стал бенефисом Лунина. Его назвали игроком поединка. Всего же в прошлом сезоне украинец провел 4 матча во всех турнирах, крепко засев за спиной бельгийца Тибо Куртуа.

Кто такой Андрей Лунин

Голкипер является воспитанником академий "Металлиста" и "Днепра". На профессиональном уровне дебютировал в составе днепровцев, а обратил на себя внимание европейских клубов выступлениями в "Заре".

В "Реал" переехал в 2018 году за ориентировочно 8,5 млн евро. С тех пор выходил в составе "сливочных" на 5 матчей во всех турнирах. Преимущественно выступал в арендах – "Леганес" (7 поединков), "Вальядолид" (2) и "Овьедо" (20).

В составе сборной Украины U-20 Лунин стал чемпионом мира в 2019 году и был признан лучшим вратарем турнира. В национальной сборной сыграл 7 матчей.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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