Лунін отримав шанс зіграти в Ель Класіко: конкурент щойно повернувся з лазарету

Воротар збірної України Андрій Лунін готується вийти з перших хвилин у складі мадридського "Реала" на принципове протистояння 11-го туру іспанської Ла Ліги проти "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа зазнав чергового ушкодження. Цього разу бельгієць зіткнувся з м'язовою травмою.

"Перший номер" мадридців відіграв увесь матч Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії" (5:2). Утім, бельгійський воротар відчув дискомфорт у лівій нозі. Клубні лікарі діагностували в нього травму привідного м'яза, тож поєдинок проти "Барси" 26 жовтня Куртуа, найімовірніше, пропустить.

У такому випадку Лунін замінить конкурента. Українець вдруге впродовж першої третини сезону підмінятиме Куртуа. Той повернувся у ворота "Реала" лише після міжнародної паузи, а перед тим дублер бельгійця зіграв проти французького "Лілля" (0:1) та "Вільярреала" (2:0).

Андрій Лунін у складі "Реала"

Уродженець Берестина на Харківщині, лави мадридців поповнив у літнє трансферне вікно-2018. Луганська "Зоря" отримала за воротаря орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу адаптовувався до нових умов на правах оренди ("Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо"). Після остаточного повернення на "Бернабеу" став дублером Куртуа. У минулому сезоні провів 31 матч у всіх турнірах і дійшов із мадридцями до фіналу Ліги чемпіонів, але там зіграв бельгієць після пропуску майже всієї кампанії.

Завоював у складі "Реала" чемпіонські титули Ла Ліги (2021/22, 2023/24), Кубок і два Суперкубка Іспанії, два трофеї Ліги чемпіонів (2021/22, 2023/24), два Суперкубка УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022. У вересні підписав 6-річний контракт із "вершковими".