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Лунин получил шанс сыграть в Эль Класико: конкурент только что вернулся из лазарета

Мадрид, Среда 23 октября 2024 13:56
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Лунин получил шанс сыграть в Эль Класико: конкурент только что вернулся из лазарета Фото: Андрей ЛунинФото: Андрей Лунин всегда готов подстраховать Тибо Куртуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин готовится выйти с первых минут в составе мадридского "Реала" на принципиальное противостояние 11 тура испанской Ла Лиги против "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа получил очередное повреждение. В этот раз бельгиец столкнулся с мышечной травмой.

"Первый номер" мадридцев отыграл весь матч Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (5:2). Впрочем, бельгийский вратарь почувствовал дискомфорт в левой ноге. Клубные врачи диагностировали у него травму приводной мышцы, так что поединок против "Барсы" 26 октября Куртуа, скорее всего, пропустит.

В таком случае Лунин заменит конкурента. Украинец второй раз в течение первой трети сезона будет подменять Куртуа. Тот вернулся в ворота "Реала" только после международной паузы, а перед этим дублер бельгийца сыграл против французского "Лилля" (0:1) и "Вильярреала" (2:0).

Андрей Лунин в составе "Реала"

Уроженец Берестина Харьковской области, ряды мадридцев пополнил в летнее трансферное окно-2018. Луганская "Заря" получила за вратаря ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала адаптировался к новым условиям на правах аренды ("Леганес", "Вальядолид", "Овьедо"). После окончательного возвращения на "Бернабеу" стал дублером Куртуа. В прошлом сезоне провел 31 матч во всех турнирах и дошел с мадридцами в финал Лиги чемпионов, но там сыграл бельгиец после пропуска почти всей кампании.

Завоевал в составе "Реала" чемпионские титулы Ла Лиги (2021/22, 2023/24), Кубок и два Суперкубка Испании, два трофея Лиги чемпионов (2021/22, 2023/24), два Суперкубка УЕФА и триумфировал на Клубном чемпионате мира-2022. В сентябре подписал 6-летний контракт со "сливочными".

К слову, накануне "Реал" фестивально победил "Боруссию" в Лиге чемпионов.

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