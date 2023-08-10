Лунін отримав новий шанс стати основним у "Реалі": що трапилося з Куртуа

31-річний бельгієць потрапив у лазарет на тривалий термін. Менеджмент "вершкових" намагатиметься екстрено знайти нового кіпера або покладеться на українця.

Куртуа зазнав ушкодження на тренуванні. Медики діагностували у воротаря розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. У найближчі дні бельгійського стража воріт прооперують. Орієнтовні терміни відновлення – 6 місяців.

В обоймі Карло Анчелотті на новий сезон тепер залишилися Лунін і дует юних воротарів – 18-річний Фран і 19-річний Пінейро. Вони поки не дебютували за "Реал". Італійський фахівець не вірить у можливість українського голкіпера бути першим, тож попросив шукати заміну Куртуа.

"Реал" нібито вже обрав пріоритетні кандидатури на роль основного воротаря. За даними журналіста Relevo Родра, мадридці претендуватимуть на кіпера "Севільї" Буну та воротаря "Челсі" Кепу. Також у статусі вільного агента залишається екс-голкіпер збірної Іспанії Де Хеа.