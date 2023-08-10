Лунин получил новый шанс стать основным в "Реале": что случилось с Куртуа

31-летний бельгиец попал в лазарет на длительный срок. Менеджмент "сливочных" попытается экстренно найти нового кипера либо будет полагаться на украинца.

Куртуа получил повреждение на тренировке. Медики диагностировали у вратаря разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни бельгийский страж ворот прооперируется. Ориентировочные сроки восстановления – 6 месяцев.

В обойме Карло Анчелотти на новый сезон теперь остались Лунин и дуэт юных вратарей – 18-летний Фран и 19-летний Пинейро. Они пока не дебютировали за "Реал". Итальянский специалист не верит в возможность украинского голкипера быть первым, поэтому попросил искать замену Куртуа.

"Реал" якобы выбрал приоритетные кандидатуры на роль основного вратаря. По данным журналиста Relevo Родра, мадридцы будут претендовать на кипера "Севильи" Буну и вратаря "Челси" Кепу. Также в статусе свободного агента остается экс-голкипер сборной Испании Де Хеа.