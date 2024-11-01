ua en ru
Пт, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лунин получит еще один шанс в Лиге чемпионов, несмотря на желание конкурента

Мадрид, Пятница 01 ноября 2024 13:59
UA EN RU
Лунин получит еще один шанс в Лиге чемпионов, несмотря на желание конкурента Фото: Андрей Лунин (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Андрей Лунин – кандидат номер один на место в воротах мадридского "Реала" в ближайшем матче Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Восстанавливающийся после травмы бельгийский конкурент отечественного голкипера Тибо Куртуа делает все возможное, чтобы быть готовым к матчу с итальянским "Миланом". Но вряд ли ему удастся вернуться так быстро. Поединок состоится уже во вторник, 5 ноября, на "Сантьяго Бернабеу".

По данным испанского издания, бельгиец еще даже не приступил к тренировкам в общей группе. Как Куртуа надеется набрать оптимальные игровые кондиции – загадка. Поэтому, вероятнее всего, в ворота встанет его украинский дублер.

Куртуа и Лунин в сезоне 2024/25.

Голкипер сборной Украины получил очередной неожиданный шанс сыграть за Королевский клуб из-за повторной травмы своего конкурента. 32-летний Куртуа получил повреждение уже второй раз в сезоне 2024/25. Лишь в середине октября он восстановился от сентябрьской травмы и снова попал в лазарет после поединка Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Бельгиец сыграл за "Реал" в 12 матчах из 15-ти возможных. Он пропустил 10 голов и 4 раза сумел сохранить свои ворота сухими.

Лунин, у которого шансов на попадание в "основу" практически не было, уже провел в воротах "сливочных" три поединка: два в Ла Лиге и один – в ЛЧ. В этих встречах украинец пропустил пять голов. В одном матче он оставил ворота в неприкосновенности. Еще один матч, в котором должен был сыграть Лунин, - с "Валенсией" в 12-м туре испанского первенства - перенесли из-за непогоды.

Ранее тренер объяснил, почему Довбик впервые не сыграл за "Рому".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Чемпионат Испании Андрей Лунин Футбол
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки армия РФ потеряла на войне 1460 солдат и 6 танков, - Генштаб
DAILY
Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Покровск, Курахово и новая угроза на Юге? Что происходит и чего ждать на фронте