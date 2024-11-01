Довбик уперше пропустив матч "Роми": тренер пояснив відсутність українця

Форвард збірної України Артем Довбик пропустив поєдинок чемпіонату Італії "Рома" – "Торіно". Наставник римлян Іван Юріч розповів, чому навіть не включив його у заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Football Italia .

Римський клуб натужно, але все ж таки виграв у "Торіно" (1:0). Це перша перемога "вовків" у чотирьох останніх поєдинках Серії А. Найкращим у їхньому складі був аргентинець Пауло Дібала, який і забив переможний м'яч. Римляни відзначилися ще двічі, але ці голи скасували.

Після поєдинку тренер команди Іван Юріч так пояснив відсутність у складі українця:

"У Довбика вірусне захворювання, тому нам довелося використовувати варіант із Пауло Дибалою. Це непогано спрацювало. Але я сподіваюсь, що Артем одужає до неділі. Для нас це дуже важливо", – підсумував хорватський наставник.

Найближчий матч "Рома" проведе у неділю, 3 листопада – в 11-му турі Серії А зіграє у гостях з "Вероною". А 7 листопада також на виїзді зустрінеться в рамках Ліги Європи з бельгійським "Юніон Сент-Жилуаз".

Довбик у "Ромі": що відомо

27-річний нападник перейшов у "Рому" влітку 2024 року, ставши першим українцем в історії "вовків". Трансфер коштував римлянам 32-33 млн євро плюс ще 5-6 млн бонусами.

У поточному сезоні Довбик брав участь у 12 матчах "Роми" в усіх турнірах, 11 разів виходивши в стартовому складі. На рахунку українця 5 голів і одна результативна передача.

Після 10-ти турів чемпіонату Італії "Рома" з 13-ма очками перебуває в таблиці на 10-й сходинці. У Лізі Європи римляни набрали чотири очки за три тури та наразі йдуть 19-ми.