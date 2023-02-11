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Лунін в основі "Реала" тріумфував у фіналі Клубного чемпіонату світу

Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч угорі) пропустив три м'ячі у фіналі (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Клубний чемпіонат світу за підсумками 2022 року завершився перестрілкою мадридського "Реала" та аравійського "Аль-Хіляля". Королівський клуб виявився сильнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Клубний чемпіонат світу, фінал

"Реал" – "Аль-Хіляль" – 5:3

Голи: Вінісіус, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 – Марега, 26, Вієтто, 63, 79

Мадридці забили два ранні голи. На 13-й хвилині Вінісіус реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, а за п'ять хвилин Вальверде вчасно зіграв на добиванні після прострілу Модріча. Щоправда, аравійці відквитали один гол у середині тайму зусиллями Марега – центрфорвард "прошив" Луніна ударом із меж штрафного.

Новий спалах від "Реала" стався в дебюті другої половини. Вінісіус прострілив уздовж воріт, а Бензема в один дотик переправив м'яч під поперечину на 54-й хвилині. А ще за кілька Вальверде оформив дубль – уругваєць кілька разів зіграв у стінку з Карвахалем і переграв воротаря в ближньому бою.

Проти такого сценарію був екс-форвард "Атлетіко" Вієтто. Аргентинець двічі пошив у дурні оборону "вершкових" і залишив поза справами Луніна. Спершу після побачення тет-а-тет, вдруге – після ефектного фінту й удару в незахищену рамку. Щоправда, між цими голами дубль оформив і Вінісіус, коли пробив під стійку після пасу Себальйоса.

На 81-й хвилині ледь не привезли четвертий гол мадридці. Вальєхо проґавив Мішаеля, Лунін невдало відбив перед собою, а Рюдігер не зміг винести м'яч якомога далі. Утім, Марега з кількох метрів примудрився не влучити в порожні ворота! Зрештою, рахунок не змінився.

Отже, "Реал" здобув п'ятий трофей Клубного чемпіонату світу. За здобутими кубками "вершкові" вийшли в беззаперечні лідери. Лунін натомість став першим українцем в історії, якому підкорився цей титул.

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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РеалЧемпіонат світуАндрій Лунін