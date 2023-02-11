Лунин в основе "Реала" триумфовал в финале Клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира, финал

"Реал" – "Аль-Хиляль" – 5:3

Голы: Винисиус, 13, 69, Вальверде, 18, 58, Бензема, 54 – Марега, 26, Виетто, 63, 79

Мадридцы забили два ранних гола. На 13-й минуте Винисиус реализовал выход один на один с голкипером, а через пять минут Вальверде вовремя сыграл на добивании после прострела Модрича. Правда, аравийцы отквитали один гол в середине тайма усилиями Марега – центрфорвард "прошил" Лунина ударом из пределов штрафной.

Новая вспышка от "Реала" произошла в дебюте второй половины. Винисиус прострелил вдоль ворот, а Бензема в одно касание переправил мяч под перекладину на 54-й минуте. А еще через несколько Вальверде оформил дубль – уругваец несколько раз сыграл в стенку с Карвахалем и переиграл вратаря в ближнем бою.

Против такого сценария был экс-форвард "Атлетико" Виетто. Аргентинец дважды оставил в дураках оборону "сливочных" и отправил в зрительский зал Лунина. Сначала после свидания тет-а-тет, второй раз – после эффектного финта и удара в незащищенный створ. Правда, между этими голами дубль оформил и Винисиус, пробив под стойку после паса Себальоса.

На 81-й минуте едва не привезли четвертый гол мадридцы. Вальехо упустил Мишаэля, Лунин неудачно отбил перед собой, а Рюдигер не сумел вынести мяч как можно дальше. Впрочем, Марега с нескольких метров умудрился не попасть в пустые ворота! В конце концов счет не изменился.

Итак, "Реал" завоевал пятый трофей Клубного чемпионата мира. По завоеванным кубкам "сливочные" стали безоговорочным лидером. В свою очередь Лунин оказался первым украинцем в истории, покорившим этот титул.