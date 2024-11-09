Лунін оформив гольову передачу та не пропустив у складі "Реала": відео

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів вдалий матч проти "Осасуни" за мадридський "Реал" у 13-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Іспанія, Ла Ліга, 13-й тур

"Реал" – "Осасуна" – 4:0

Голи: Вінісіус, 34, 61, 69, Беллінгем, 42

Українець вийшов у старті "вершкових". Він замінив травмованого бельгійця Куртуа. Воротар відіграв увесь матч і вдруге в сезоні не пропустив.

Королівський клуб здобув розгромну перемогу. Головним її творцем став Вінісіус, який оформив хет-трик. Саме бразилець відкрив рахунок на 34-й хвилині – увірвався в штрафний від лівого краю і потужно пробив над воротарем. А перед перервою Беллінгем у дотик перекинув м'яч через кіпера після передачі Асенсіо.

Нетиповий гол трапився на 61-й хвилині. Лунін упіймав м'яч після кутового та швидко вибив уперед на Вінісіуса. Скандальна зірка мадридців утік на побачення з Еррерою та переграв того. Він же добив "Осасуну" на 69-й після перехоплення Діаса.

Андрій Лунін у сезоні 2024/25

Українець розпочав кампанію у ролі дублера Куртуа. Уперше зіграв у 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів проти французького "Лілля" (0:1).

Потім провів матч 9-го туру Ла Ліги проти "Вільярреала" (2:0) та повернувся на лаву запасних. Утім, нове ушкодження Куртуа повернуло Луніна в основний склад наприкінці жовтня. Із ним у воротах "Реал" програв Ель Класіко "Барселоні (0:4) та поєдинок Ліги чемпіонів "Мілану" (1:3).

Загалом український кіпер зіграв 5 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 8 м'ячів. Натомість в лавах збірної України залишився на "банці" в Лізі націй у вересні.