ua en ru
Сб, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лунін оформив гольову передачу та не пропустив у складі "Реала": відео

Мадрид, Субота 09 листопада 2024 17:55
UA EN RU
Лунін оформив гольову передачу та не пропустив у складі "Реала": відео Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч угорі) провів "сухий" матч за мадридців (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної України Андрій Лунін провів вдалий матч проти "Осасуни" за мадридський "Реал" у 13-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 13-й тур

"Реал" – "Осасуна" – 4:0

Голи: Вінісіус, 34, 61, 69, Беллінгем, 42

Українець вийшов у старті "вершкових". Він замінив травмованого бельгійця Куртуа. Воротар відіграв увесь матч і вдруге в сезоні не пропустив.

Королівський клуб здобув розгромну перемогу. Головним її творцем став Вінісіус, який оформив хет-трик. Саме бразилець відкрив рахунок на 34-й хвилині – увірвався в штрафний від лівого краю і потужно пробив над воротарем. А перед перервою Беллінгем у дотик перекинув м'яч через кіпера після передачі Асенсіо.

Нетиповий гол трапився на 61-й хвилині. Лунін упіймав м'яч після кутового та швидко вибив уперед на Вінісіуса. Скандальна зірка мадридців утік на побачення з Еррерою та переграв того. Він же добив "Осасуну" на 69-й після перехоплення Діаса.

Андрій Лунін у сезоні 2024/25

Українець розпочав кампанію у ролі дублера Куртуа. Уперше зіграв у 2-му турі основного раунду Ліги чемпіонів проти французького "Лілля" (0:1).

Потім провів матч 9-го туру Ла Ліги проти "Вільярреала" (2:0) та повернувся на лаву запасних. Утім, нове ушкодження Куртуа повернуло Луніна в основний склад наприкінці жовтня. Із ним у воротах "Реал" програв Ель Класіко "Барселоні (0:4) та поєдинок Ліги чемпіонів "Мілану" (1:3).

Загалом український кіпер зіграв 5 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 8 м'ячів. Натомість в лавах збірної України залишився на "банці" в Лізі націй у вересні.

До слова, раніше підсумували четвертий тур Ліги чемпіонів із турнірною таблицею.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Чемпіонат Іспанії Андрій Лунін
NEWS
Прилетіло понад 10 дронів. Стали відомі нові подробиці атаки на хімкомбінат в Росії
Прилетіло понад 10 дронів. Стали відомі нові подробиці атаки на хімкомбінат в Росії
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії