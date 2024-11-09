Лунин оформил голевую передачу и не пропустил в составе "Реала": видео
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел удачный матч против "Осасуны" за мадридский "Реал" в 13-м туре чемпионата Испании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Испания, Ла Лига, 13-й тур
"Реал" – "Осасуна" – 4:0
Голы: Винисиус, 34, 61, 69, Беллингем, 42
Украинец вышел в старте "сливочных". Он заменил травмированного бельгийца Куртуа. Вратарь отыграл весь матч и второй раз в сезоне не пропустил.
Королевский клуб одержал разгромную победу. Главным ее творцем стал оформивший хет-трик Винисиус. Именно бразилец открыл счет на 34-й минуте – ворвался в штрафную от левого края и мощно пробил над вратарем. А перед перерывом Беллингем в касание перебросил мяч через кипера после передачи Асенсио.
Нетипичный гол случился на 61-й минуте. Лунин поймал мяч после углового и быстро выбил вперед на Винисиуса. Скандальная звезда мадридцев сбежал на свидание с Эррерой и переиграл того. Он же добил "Осасуну" на 69-й после перехвата Диаса.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25
Украинец начал кампанию в качестве дублера Куртуа. Впервые сыграл во 2-м туре основного раунда Лиги чемпионов против французского "Лилля" (0:1).
Затем провел матч 9-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (2:0) и вернулся на скамейку запасных. Впрочем, новое повреждение Куртуа вернуло Лунина в основной состав в конце октября. С ним в воротах "Реал" проиграл Эль Класико "Барселоне (0:4) и поединок Лиги чемпионов "Милана" (1:3).
В общей сложности украинский кипер сыграл 5 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 8 мячей. В рядах сборной Украины остался на "банке" в Лиге наций в сентябре.
К слову, накануне подытожили четвертый тур Лиги чемпионов с турнирной таблицей.
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