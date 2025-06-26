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Лунін може піти з "Реала": новий клуб уже чекає

Андрій Лунін (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може змінити клуб уже цього літа. У мадридському "Реалі" він регулярно залишається в запасі, що підштовхує українця до пошуку нового місця з гарантованою ігровою практикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання RTPA Oficial.

Хто претендує на Луніна

Згідно з інформацією ЗМІ, одним із можливих варіантів для Луніна є "Реал Ов'єдо". Ця команда якраз повернулася до Ла-Ліги після кількох перемог у кваліфікації за право виступати в елітному дивізіоні, а тому потребує підсилення.

Цікаво, що у 2020 році Лунін захищав ворота "карбайонес" на правах оренди та провів за клуб з Ов'єдо 20 матчів. Саме цей клуб дав йому першу повноцінну практику в Іспанії.

Проблеми Луніна в "Реалі"

Зазначимо, що Лунін ніяк не може витіснити з основи мадридців 33-річного Тібо Куртуа. Бельгійський голкіпер залишається першим номером команди Хабі Алонсо, а українець змушений задовольнятися роллю дублера.

У поточному сезоні українець отримував шанси переважно в Кубку Іспанії та матчах Ліги чемпіонів у груповій стадії.

В принципових поєдинках плей-оф єврокубків та найважливіших матчах Ла-Ліги тодішній тренер "вершкових" Карло Анчелотті (зараз він очолює збірну Бразилії) традиційно віддавав перевагу досвідченому бельгійцю.

Статистика Луніна в сезоні 2024/25

Протягом сезону український кіпер взяв участь у 14 матчах за клуб.

З цих 14 ігор 6 разів йому вдалося відстояти "на нуль", не пропустивши жодного голу у свої ворота.

Загалом у поєдинках, де брав участь український голкіпер, "Реал" пропустив 19 м'ячів.

Місце у збірній України

Разом з тим Андрій регулярно викликається на матчі національної збірної України. Він провів понад 40 матчів за головну команду та був одним з основних воротарів на Євро-2024.

Відсутність клубної практики може негативно вплинути на його позиції в команді, особливо з огляду на конкуренцію з Анатолієм Трубіним.

Раніше ми писали, що Лунін потрапив до списку найцінніших воротарів Клубного чемпіонату світу.

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РеалАндрій Лунін