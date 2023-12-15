Лунін кращий, ніж Кепа. Українець переконав Анчелотті не лишати його в запасі, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS .

За інформацією джерела видання, вдала гра українського воротаря в останніх матчах змусила тренера мадридців Карло Анчелотті поставити під сумнів своє початкове рішення щодо основного кіпера.

Таким чином позиція Кепи на сьогодні вже не така очевидна.

Повідомляється, що Анчелотті не бачить причин повертати Луніна на лаву для запасних, оскільки в останніх матчах українець показав переконливу гру з набагато кращим відсотком сейвів, ніж у Кепи: в Андрія цей показник складає 86%, а у іспанця впав до 77%.

Також видання зазначає, що хороша форма Луніна та постійна гра за “Реал” могли б посилити внутрішню конкуренцію у збірній України.

Так, в останніх матчах роль першого номера Сергій Ребров віддавав Анатолію Трубіну, який виступає за "Бенфіку".

Але якщо Андрій частіше виступатиме за мадридців, то є ймовірність, що він більше гратиме за національну команду, якій доведеться поборотися у плей-офф за вихід на Євро 2024.

За інформацією іспанських ЗМІ, саме Лунін вийде у стартовому складі “королівського клубу” проти “Вільяреала", який відбудеться у 17 грудня.