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Лунин лучше, чем Кепа. Украинец убедил Анчелотти не оставлять его в запасе, - СМИ

Пятница 15 декабря 2023 15:30
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Лунин лучше, чем Кепа. Украинец убедил Анчелотти не оставлять его в запасе, - СМИ Фото: Андрей Лунин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин уже в ближайшее время станет главным вратарем "сливочных", вытеснив Кепу Аррисабагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS.

По информации источника издания, удачная игра украинского вратаря в последних матчах заставила тренера мадридцев Карло Анчелотти подвергнуть сомнению свое первоначальное решение относительно основного кипера.

Таким образом, позиция Кепы на сегодняшний день уже не так очевидна.

Сообщается, что Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку в последних матчах украинец показал убедительную игру с гораздо лучшим процентом сэйвов, чем у Кепы: у Андрея этот показатель составляет 86%, а у испанца упал до 77%.

Также издание отмечает, что хорошая форма Лунина и постоянная игра за Реал могли бы усилить внутреннюю конкуренцию в сборной Украины.

Так, в последних матчах роль первого номера Сергей Ребров отдавал выступающему за "Бенфику" Анатолию Трубину.

Но если Андрей будет чаще выступать за мадридцев, то есть вероятность, что он больше будет играть за национальную команду, которой придется побороться в плей-офф за выход на Евро 2024.

По информации испанских СМИ, именно Лунин выйдет в стартовом составе "королевского клуба" против "Вильяреала", который состоится в 17 декабря.

Ранее мы писали, что Лунин подписал контракт с агентством акулы трансферов.

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