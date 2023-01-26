Лунін і "Реал" на межі розриву: Анчелотті попросив знайти іншого, українець невдоволений

Український кіпер розчарований власним становищем у лавах "вершкових". У літнє трансферне вікно він може піти з команди.

Лунін залишився невдоволеним тим, що став рідше виходити в складі "Реала". Воротар розраховував грати в усіх матчах Копа дель Рей, але в 1/8 фіналу проти "Вільярреала" (3:2) зіграв Тібо Куртуа. Українець розгляне варіанти зі зміною клубної прописки, якщо Карло Анчелотті залишиться керманичем мадридців.

Менеджмент "Реала" натомість вирішив, що команда втрачає в стабільності оборони, коли ворота захищає Лунін. Окрім того, Анчелотті незадоволений рівнем повсякденної роботи голкіпера. Влітку клуб готовий шукати нового резервіста для Куртуа.

У нинішньому сезоні Андрій Лунін провів 7 матчів за "Реал" у всіх турнірах. Три поєдинки український кіпер провів "на нуль". Мадридці заплатили 8,5 млн євро за його трансфер 4,5 роки тому. Грав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" та "Ов'єдо".