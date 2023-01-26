Лунин и "Реал" на грани разрыва: Анчелотти попросил найти другого, украинец недоволен

Нынешний сезон может стать последним для вратаря сборной Украины Андрея Лунина на "Сантьяго Бернабеу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.
Украинский кипер разочарован своим положением в рядах "сливочных". В летнее трансферное окно он может уйти из команды.
Лунин остался недоволен тем, что стал реже выходить в составе "Реала". Вратарь рассчитывал играть во всех матчах Копа дель Рей, но в 1/8 финала против "Вильярреала" (3:2) сыграл Тибо Куртуа. Украинец рассмотрит варианты со сменой клубной прописки, если Карло Анчелотти останется наставником мадридцев.
Менеджмент "Реала" в свою очередь решил, что команда теряет в стабильности обороны, когда ворота защищает Лунин. Кроме того, Анчелотти недоволен уровнем повседневной работы голкипера. Летом клуб готов искать нового резервиста для Куртуа.
В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 7 матчей за "Реал" во всех турнирах. Три поединка украинский кипер провел "на ноль". Мадридцы заплатили 8,5 млн евро за его трансфер 4,5 года назад. Играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
К слову, ранее "Барселона" одолела мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде.
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