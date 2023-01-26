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Лунин и "Реал" на грани разрыва: Анчелотти попросил найти другого, украинец недоволен

Фото: Андрей Лунин на тренировке мадридцев (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Нынешний сезон может стать последним для вратаря сборной Украины Андрея Лунина на "Сантьяго Бернабеу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.

Украинский кипер разочарован своим положением в рядах "сливочных". В летнее трансферное окно он может уйти из команды.

Лунин остался недоволен тем, что стал реже выходить в составе "Реала". Вратарь рассчитывал играть во всех матчах Копа дель Рей, но в 1/8 финала против "Вильярреала" (3:2) сыграл Тибо Куртуа. Украинец рассмотрит варианты со сменой клубной прописки, если Карло Анчелотти останется наставником мадридцев.

Менеджмент "Реала" в свою очередь решил, что команда теряет в стабильности обороны, когда ворота защищает Лунин. Кроме того, Анчелотти недоволен уровнем повседневной работы голкипера. Летом клуб готов искать нового резервиста для Куртуа.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 7 матчей за "Реал" во всех турнирах. Три поединка украинский кипер провел "на ноль". Мадридцы заплатили 8,5 млн евро за его трансфер 4,5 года назад. Играл в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

К слову, ранее "Барселона" одолела мадридский "Реал" в финале Суперкубка Испании в Эр-Рияде.

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РеалЧемпионат ИспанииАндрей ЛунинАнчелотти