Лунін героїчно витягнув "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів, "Баварія" здолала "Арсенал"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі-відповіді

"Баварія" – "Арсенал" – 1:0 (перший матч – 2:2)

Гол: Кімміх, 63

"Манчестер Сіті" – "Реал" – 1:1, пенальті – 3:4 (перший матч – 3:3)

Голи: Де Брюйне, 76 – Родріго, 12

У першій половині протистояння в Мюнхені команди по черзі володіли ініціативою. Та перший момент виник аж у середині тайму внаслідок курйозу – Мазрауї намагався виконати гострий простріл, а м'яч ледь не зрикошетив у дальній кут. "Каноніри" огризнулися трьома ударами до перерви (Едегор, Мартінеллі, Гаверц), які всі стали здобиччю Нойєра.

Зі стартом другої 45-хвилинки "Баварія" додала в активності. Ось Горетцка поцілив головою у поперечину після навісу зі стандарту, а з добиванням Геррейро впорався голкіпер. Утім, саме португалець став співтворцем гола "ротен" на 63-й хвилині, коли Кімміх головою замкнув подачу Геррейро з лівого флангу. "Арсенал" виглядав блідо та гідно відповісти мюнхенцям так і не зумів.

Тим часом на "Етіхаді" обережний футбол тривав хвилин десять. Першими порушили спокій "вершкові" – Камавінга перевірив пильність Едерсона ударом здалеку. А в наступній атаці "Реал" відкрив рахунок. Це Родріго після прострілу Вінісіуса влучив у стійку, а потім спокійно зіграв на добиванні.

Пропущений м'яч змусив "містян" увімкнутися на максимум. Головними дійовими особами команди Пепа Гвардіоли стали Холанд, Гріліш і, звісно, Де Брюйне. Підступний постріл останнього під поперечину витягнув Лунін. Норвезький форвард двічі бив головою до перерви – вище воріт і поперечина. Випади ж англійця вчасно заблокували оборонці.

Після перерви вони змусили українського воротаря "Реала" ще більше попітніти. До 70-ї хвилини Лунін мінімум тричі врятував мадридців після ударів Гріліша та Фодена. Та гол у ворота гостей відверто назрів і таки трапився – Доку виконав простріл, а Рюдігер зупинив м'яч для суперника, тож Де Брюйне вгатив під поперечину.

Попри всі намагання "містян" завершити справу в основний час не вдалося ні Де Брюйне, ні Холанду. Довелося командам грати овертайм, де "Ман Сіті" продовжив домінування. Та справжніх моментів було небагато, тож дійшло до серії пенальті. Там Лунін узяв удари Сілви та Ковачіча й подарував "вершковим" путівку в 1/2 фіналу.