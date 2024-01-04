Лунін чи Кепа. Анчелотті обрав голкіпера на наступний матч "Реала"

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті продовжить чергувати Андрія Луніна та Кепу Аррісабалагу в ролі основного воротаря команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madrid Xtra .

Італійський фахівець після поєдинку "вершкових" проти "Мальорки" в чемпіонаті Іспанії торкнувся воротарського питання. Із острів'янами ворота Королівського клубу захищав українець і не пропустив жодного м'яча.

"Лунін чи Кепа? Не знаю, будемо бачити. Ми обов'язково використовуватимемо голкіпера. Кепа гратиме в наступній грі", – коротко і з гумором пояснив ситуацію Анчелотті.

Наступний поєдинок "Реал" проведе в Кубку Іспанії. На стадії 1/16 фіналу мадридці 6 січня зустрінуться зі скромною "Арандіною". Зазвичай ворота "вершкових" у Копа дель Рей захищає резервний кіпер.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Провів за "Реал" загалом 27 матчів у всіх турнірах, 9 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.