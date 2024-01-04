ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лунин или Кепа. Анчелотти выбрал голкипера на следующий матч "Реала"

Мадрид, Четверг 04 января 2024 13:30
UA EN RU
Лунин или Кепа. Анчелотти выбрал голкипера на следующий матч "Реала" Фото: Кепа Аррисабалага на тренировке "сливочных" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти продолжит чередовать Андрея Лунина и Кепу Аррисабалагу в роли основного вратаря команды.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Madrid Xtra.

Итальянский специалист после поединка "сливочных" против "Мальорки" в чемпионате Испании затронул вратарский вопрос. С островитянами ворота Королевского клуба защищал украинец и не пропустил ни одного мяча.

"Лунин или Кепа? Не знаю, увидим. Мы обязательно будем использовать голкипера. Кепа будет играть в следующей игре", – коротко и с юмором объяснил ситуацию Анчелотти.

Следующий поединок "Реал" проведет в Кубке Испании. На стадии 1/16 финала мадридцы 6 января встретятся со скромной "Арандиной". Обычно ворота "сливочных" в Копа дель Рей защищает резервный кипер.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

Всего провел за "Реал" 27 матчей во всех турнирах, 9 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

Напомним, накануне составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Чемпионат Испании Андрей Лунин Анчелотти
NEWS
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта