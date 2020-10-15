Лунін близький до дебюту за "Реал"

Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Зідан готовий надати відпочинок основному голкіперу

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може взяти участь в матчі 6 туру чемпіонату Іспанії проти "Кадіса". Український воротар підмінить Тібо Куртуа, який днями відновився після травми.

Про це пише AS.

Основний голкіпер достроково покинув розташування збірної Бельгії через проблеми з поперековим м'язом. Після повернення в мадридський клуб він вже провів тренування, але головний тренер команди Зінедін Зідан хоче поберегти бельгійця до матчу Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" і зустрічі 7 туру чемпіонату Іспанії проти "Барселони".

Разом з тим Зідан та тренер воротарів Роберто Васкес вражені роботою 21-річного українця на тренуваннях.

Нагадаємо, Андрій Лунін отримав позитивний тест на коронавірус у розташуванні Збірної України напередодні товариського матчу з Францією.

Повторний тест дав негативний результат.

Лунін став гравцем "Реала" влітку 2018 року, але так і не зіграв за основну команду в офіційному матчі. Ігрову практику українець отримував, виступаючи на правах оренди за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо".