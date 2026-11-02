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Лумер пояснила, чи справді адепти руху MAGA вороже ставляться до України

19:10 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Лора Лумер, американська політична інфлюенсерка (flickr)

Рух MAGA категорично проти надання будь-яких додаткових коштів будь-якій країні, тому навряд чи справа зосереджена виключно на Україні.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна одна з найвідоміших консервативних інфлюенсерок США Лора Лумер.

"Ми бачимо, як багато представників MAGA зараз вороже ставляться до Ізраїлю. Це стосується не лише України. Йдеться про саму концепцію виведення коштів платників податків за кордон як таку. Україна - просто найяскравіший приклад, але я не думаю, що тут йдеться про ірраціональну ненависть до українців", - зазначила вона.

Лумер припустила, що дехто ненавидить українців, але водночас підкреслила, що не хоче, щоб люди думали, ніби прихильники MAGA ненавидять українців.

"Водночас у Демократичній партії є Демократичні соціалісти Америки, які відкрито виступають проти українського народу, і чимало людей, які просувають прогресивну політику DSA (демократичних соціалістів, - ред.), буквально фінансуються Росією", - повідомила інфлюєнсерка.

Фото: Лумер зробила заяву щодо ставлення MAGA до України (інфографіка РБК-Україна)

Вона додала, що якщо подивитись на деяких із цих подкастерів, "вони є буквальними агентами Росії".

Варто зазначити, що MAGA (Make America Great Again, "Зробимо Америку знову великою") - політичний рух у США, пов'язаний із президентом Дональдом Трампом.

Він сформувався під час його президентської кампанії 2016 року, а назва походить від головного передвиборчого гасла Трампа.

Рух об'єднує прихильників політики "Америка насамперед" (America First), яка передбачає пріоритет національних інтересів США, посилення контролю над імміграцією та підтримку американського виробництва.

Нагадаємо, Лумер припустила, що різка риторика президента США Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського може бути пов'язана з критикою українським лідером дизельної угоди.

Крім того, за словами Лумер, Трамп розчарований відсутністю помітного прогресу в питанні завершення війни між Росією та РФ.

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