Лумер объяснила, действительно ли адепты движения MAGA враждебно относятся к Украине

Движение MAGA категорически против предоставления каких-либо дополнительных средств любой стране, поэтому вряд ли дело сосредоточено исключительно на Украине.
Об этом заявила в интервью РБК-Украина одна из самых известных консервативных инфлюенсеров США Лора Лумер.
"Мы видим, как многие представители MAGA сейчас враждебно относятся к Израилю. Это касается не только Украины. Речь идет о самой концепции вывода средств налогоплательщиков за рубеж как таковую. Украина - просто самый яркий пример, но я не думаю, что речь идет об иррациональной ненависти к украинцам", - отметила она.
Лумер предположила, что некоторые ненавидят украинцев, но в то же время подчеркнула, что не хочет, чтобы люди думали, будто поклонники MAGA ненавидят украинцев.
"В то же время в Демократической партии есть Демократические социалисты Америки, открыто выступающие против украинского народа, и многие, продвигающие прогрессивную политику DSA (демократических социалистов, - ред.), буквально финансируются Россией", - сообщила инфлюенсер.
Она добавила, что если посмотреть на некоторых из этих подкастеров, "они являются буквальными агентами России".
Стоит отметить, что MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") - политическое движение в США, связанное с президентом Дональдом Трампом.
Оно сформировалось во время его президентской кампании 2016 года, а название произошло от главного предвыборного лозунга Трампа.
Движение объединяет сторонников политики "Америка прежде всего" (America First), предусматривающей приоритет национальных интересов США, усиление контроля над иммиграцией и поддержку американского производства.
Напомним, Лумер предположила, что резкая риторика президента США Дональда Трампа по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому может быть связана с критикой украинским лидером дизельного соглашения.
Кроме того, по словам Лумер, Трамп разочарован отсутствием заметного прогресса в вопросе завершения войны между Россией и РФ.