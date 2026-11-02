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Лумер объяснила, действительно ли адепты движения MAGA враждебно относятся к Украине

19:10 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фото: Лора Лумер, американская политическая инфлюенсер (flickr)

Движение MAGA категорически против предоставления каких-либо дополнительных средств любой стране, поэтому вряд ли дело сосредоточено исключительно на Украине.

Об этом заявила в интервью РБК-Украина одна из самых известных консервативных инфлюенсеров США Лора Лумер.

"Мы видим, как многие представители MAGA сейчас враждебно относятся к Израилю. Это касается не только Украины. Речь идет о самой концепции вывода средств налогоплательщиков за рубеж как таковую. Украина - просто самый яркий пример, но я не думаю, что речь идет об иррациональной ненависти к украинцам", - отметила она.

Лумер предположила, что некоторые ненавидят украинцев, но в то же время подчеркнула, что не хочет, чтобы люди думали, будто поклонники MAGA ненавидят украинцев.

"В то же время в Демократической партии есть Демократические социалисты Америки, открыто выступающие против украинского народа, и многие, продвигающие прогрессивную политику DSA (демократических социалистов, - ред.), буквально финансируются Россией", - сообщила инфлюенсер.

Фото: Лумер сделала заявление об отношении MAGA к Украине (инфографика РБК-Украина)

Она добавила, что если посмотреть на некоторых из этих подкастеров, "они являются буквальными агентами России".

Стоит отметить, что MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") - политическое движение в США, связанное с президентом Дональдом Трампом.

Оно сформировалось во время его президентской кампании 2016 года, а название произошло от главного предвыборного лозунга Трампа.

Движение объединяет сторонников политики "Америка прежде всего" (America First), предусматривающей приоритет национальных интересов США, усиление контроля над иммиграцией и поддержку американского производства.

Напомним, Лумер предположила, что резкая риторика президента США Дональда Трампа по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому может быть связана с критикой украинским лидером дизельного соглашения.

Кроме того, по словам Лумер, Трамп разочарован отсутствием заметного прогресса в вопросе завершения войны между Россией и РФ.

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