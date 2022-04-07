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"Лукойл" останавливает свои заводы в России: названа причина

Завод "Лукойл" (Фото: rupec.ru)
Автор: Константин Широкун

"Лукойл" останавливает заводы по производству мазута из-за избытка нефтепродуктов. Сообщается, что на фоне снижения поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута. О сроках возобновления производства пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

"В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах", — говорится в сообщении компании. Заполнение хранилищ из-за низкого спроса привело к остановке нефтеперерабатывающих заводов и снижению производства топлива. Переизбыток топлива предполагается перенаправить на ТЭЦ и использовать мазут вместо природного газа.

"Лукойл" владеет четырьмя НПЗ в России и является вторым после "Роснефти" крупнейшим нефтепереработчиком в РФ. В 2021 году компания переработала около 43 млн тонн нефти.

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