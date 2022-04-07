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"Лукойл" зупиняє свої заводи в Росії: названа причина

Завод "Лукойл" (Фото: rupec.ru)
Автор: Константин Широкун

"Лукойл" зупиняє заводи з виробництва мазуту через надлишок нафтопродуктів. Повідомляється, що на тлі зниження поставок за кордон компанія зіткнулася з надлишками мазуту. Про терміни відновлення виробництва поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

"У переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку даного палива в сховищах", - йдеться в повідомленні компанії. Заповнення сховищ через низький попит призвело до зупинки нафтопереробних заводів і зниження виробництва палива. Надлишок палива передбачається перенаправити на ТЕЦ і використовувати мазут замість природного газу.

"Лукойл" володіє чотирма НПЗ в Росії і є другим після "Роснефти" найбільшим нафтопереробником у РФ. У 2021 році компанія переробила близько 43 млн тонн нафти.

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