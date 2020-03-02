Лукашев: нынешняя ситуация в экономике - следствие неудачной работы правительства

Фото: Александр Лукашев

По его словам, показатели невыполнения бюджета за 2019 год худшие за последние пять лет

Нынешняя ситуация в экономике является следствием непрофессиональной работы правительства Алексея Гончарука. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" на телеканале "112 Украина".

"Я бы хотел напомнить, с чего все начиналось. Когда мы увидели программу действий "правительства технократов", то сложилось впечатление, будто это сочинение школьника-романтика, в котором он размышляет над вопросом увеличением продолжительности жизни украинцев, то мечтает о повышении рождаемости и уменьшение тревожности среди населения", - считает нардеп.

Отчет по выполнению Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году, по мнению политика, является "плачем Ярославны" в части объяснения причин, не позволивших достичь задекларированных показателей экономического роста.

"Буду откровенным: кадровый состав экономического блока правительства с самого начала его деятельности заставил меня брать под сомнение реальность планов по росту экономики на 40%, что позволит создать 1 млн новых рабочих мест. Впоследствии страна узнала, что премьер - профан в экономике без опыта работы в сфере государственного управления, а профильный министр откровенно и самокритично называет себя человеком с легкой умственной отсталостью. С учетом этих субъективных особенностей известных специалистов в области экономики, не является удивительным то, что именно модернизация и временные остановки промышленных мощностей, а также ухудшение внешней конъюнктуры на мировом рынке вызвали негативную промышленную динамику в 2019 году. Нынешняя ужасная ситуация в экономике - это следствие неудачной работы правительства", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, показатели невыполнения бюджета за 2019 год худшие за последние пять лет.

"Предлагаю вспомнить, что Гончарук обещал рост ВВП на 7% ежегодно. Однако на этот год Кабмин заложил в показателях роста на 3,7%, НБУ - на 3,5%, МВФ - на 3%. Хуже всего-то, что реальный показатель будет еще печальнее, потому что неумелое руководство страной привело к ужасным последствиям. Внешний долг Украины - 1 триллион 998 млрд грн. Долг работодателей перед работниками - 3 миллиарда. Долги в сфере жилищно-коммунальных услуг - 63 миллиарда", - напомнил народный депутат.

Политик считает, что хроническое невыполнение обещаний правительством охлократии Гончарука, что в технократический способ рассекает на самокате в здании Кабмина, является одной из причин катастрофического падения рейтинга власти.

"В итоге выполнение утвержденного Законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" составило 99,1% (утверждено - 1007,3 млрд грн, недовыполнение - 9 млрд грн). Были более медленные темпы роста импорта товаров, меньшие объемы производства табачных изделий, чем учтено при расчете бюджетных показателей. Невыполнение показателя доходной части государственного бюджета объясняется укреплением обменного курса гривны, уменьшением объемов добычи природного газа. Очередные "космические" платежки, которые люди получили в январе, - за похолодание, которого не было. Подавление свободы слова в стране выдают за активизацию борьбы с дезинформацией. Поэтому все больше украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении и это необходимо срочно прекратить", - резюмировал Лукашев.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в правительстве заявил, что в Кабмине думают об усилении.