"Это при том, что из-за этой дикой задолженности государства у людей нет ни копейки - они буквально голодают. В воскресенье я был в Лисичанске Луганской области и собственными глазами видел объявление на входе в продуктовый магазин: "Шахтерам продукты без денег не продаем", - заявил политик.

По его словам, ситуация с невыплатами зарплат шахтерам, которая сложилась на четвертом десятке независимости страны, - системная проблема.

"У нас не хватает угля на ТЭС, но шахты не работают. Из-за неработающих шахт возникает безработица и как следствие - социальная катастрофа на Луганщине", - отметил он.