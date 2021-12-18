RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лукашев: невиплата зарплат шахтарям - системна проблема України

Автор: Артем Горовенко

Невиплата зарплат шахтарям є системною проблемою в країні. Парламент повинен був прийняти за основу законопроект, що передбачає виплату заборгованостей шахтарям, а не лише у першому читанні.

Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Лукашев у програмі Наталі Влащенко на "Україна 24".

"Це при тому, що через цю дику заборгованість держави у людей немає ні копійки - вони буквально голодують. У неділю я був у Лисичанську Луганської області і на власні очі бачив оголошення на вході в продуктовий магазин: "Шахтарям продукти без грошей не продаємо", - заявив політик.

За його словами, ситуація з невиплатами зарплат шахтарям, яка склалася на четвертому десятку незалежності країни, - системна проблема.

"У нас не вистачає вугілля на ТЕС, але шахти не працюють. Через непрацюючі шахти виникає безробіття і як наслідок - соціальна катастрофа на Луганщині", - зазначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарОпозиційна платформа За життя