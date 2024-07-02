Лукашенко заявив про "високу боєготовність" військ Білорусі та РФ через "активізацію" ЗСУ

За словами білоруського диктатора, на позиції виведені ракетні комплекси "Полонез" і "Іскандер".

При цьому він додав, що "ми в жодному разі не повинні допустити жодної ескалації та жодного загострення".

"Я хочу, щоб українське керівництво це почуло. Концентрація Збройних сил, нехай навіть нічого не значущих, дуже небезпечна під час бойових дій. Ми проаналізували ситуацію. Прекрасно розуміємо, що ніякого загострення нам не потрібно. Ми завжди про це говорили. Українці розуміють, що ми відповімо", - сказав Лукашенко.

Водночас він заявив, що у разі загрози з боку України "відповідь буде жорсткою та рішучою".

"Я б попросив українців не бешкетувати й не бавитися з вогнем. Це дуже небезпечно", - сказав білоруський диктатор.