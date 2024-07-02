Лукашенко заявив про "високу боєготовність" військ Білорусі та РФ через "активізацію" ЗСУ

Через нібито "активізацію" Збройних сил України на кордоні війська Військово-повітряних сил та ППО Білорусі та Росії приведені у "високу боєготовність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
За словами білоруського диктатора, на позиції виведені ракетні комплекси "Полонез" і "Іскандер".
При цьому він додав, що "ми в жодному разі не повинні допустити жодної ескалації та жодного загострення".
"Я хочу, щоб українське керівництво це почуло. Концентрація Збройних сил, нехай навіть нічого не значущих, дуже небезпечна під час бойових дій. Ми проаналізували ситуацію. Прекрасно розуміємо, що ніякого загострення нам не потрібно. Ми завжди про це говорили. Українці розуміють, що ми відповімо", - сказав Лукашенко.
Водночас він заявив, що у разі загрози з боку України "відповідь буде жорсткою та рішучою".
"Я б попросив українців не бешкетувати й не бавитися з вогнем. Це дуже небезпечно", - сказав білоруський диктатор.
Нагадаємо, у суботу, 29 червня, Міністерство оборони Білорусі заявило, що на кордоні з Україною нібито спостерігається посилення "напруги". Україна нібито стягує війська до кордону, мінує території та будує інженерні загородження.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що Мінськ навмисне нагнітає ситуацію, тоді як справжня загроза надходить саме з боку Білорусі.
Водночас у Держприкордонслужбі зазначили, що Україна продовжить нарощувати свої оборонні спроможності поблизу кордону з Білоруссю, попри випади Мінська.
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