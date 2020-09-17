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Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границы с Украиной, Литвой и Польшей

Автор: Андрей Козловский

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о закрытии госграницы с Украиной. Он обратился к народам Литвы, Польши и Украины.

Об это сообщает издание "БелТА".

Он заявил, что вынужден также закрыть границу с Литвой и Польшей.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада",- заявил он.

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Лукашенко также обратился к народам Литвы, Польши и Украины, попросив их противостоять развязыванию войны.

"Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне", - призвал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о готовности присоединиться к войне в случае агрессии стран Запада против России.

Ранее Лукашенко не исключал агрессии против Беларуси со стороны России, если страна решит присоединиться к НАТО.

Отметим, Лукашенко обвинил Украину и страны Запада в управлении протестами в Беларуси.

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