ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Білорусь посилює кордон з Україною та закриває з Польщею та Литвою

Автор: Андрій Козловський

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про посилення кордону з Україною. Він звернувся до народів Литви, Польщі та України.

Про це повідомляє видання TUT.BY.

Він заявив, що змушений також закрити кордон з Литвою і Польщею.

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів-армії поставити під рушницю і закрити державний кордон із заходу - з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашої братської України", - заявив Лукашенко.

Популярні новини

Лукашенко також звернувся до народів Литви, Польщі та України, попросивши їх протистояти розв'язуванню війни.

"Зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні", - закликав Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив про готовність приєднатися до війни у разі агресії країн Заходу проти Росії.

Раніше Лукашенко не виключав агресії проти Білорусі з боку Росії, якщо країна вирішить приєднатися до НАТО.

Зазначимо, Лукашенко звинуватив Україну і країни Заходу в управлінні протестами в Білорусі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр Лукашенко