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Лукашенко заявил, что не поддерживает военные действия России против Украины

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Александр Лукашенко заявил, что не поддерживает военные действия России против Украины. По его словам, война сама по себе не приемлема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу TBS.

"Я никаких военных действий не поддерживал и никогда не буду поддерживать. Чтобы вы понимали и знали ни со стороны России, не со стороны Японии, ни со стороны Украины, ни со стороны Америки война неприемлема. То, что касается наших отношений и поддержки России в любой ситуации, мы союзники, у нас договоры заключены соответствующие", - заявил Лукашенко.

Война России против Украины продолжается 24-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Александр ЛукашенкоВойна России против Украины