Олександр Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України. За його словами, війна сама по собі не прийнятна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу TBS.
"Я ніяких військових дій не підтримував і ніколи не буду підтримувати. Щоб ви розуміли і знали ні з боку Росії, не з боку Японії, ні з боку України, ні з боку Америки війна неприйнятна. Те, що стосується наших відносин і підтримки Росії в будь - якій ситуації, ми союзники, у нас договори укладені відповідні", - заявив Лукашенко.
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