Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України
Олександр Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України. За його словами, війна сама по собі не прийнятна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу TBS.
"Я ніяких військових дій не підтримував і ніколи не буду підтримувати. Щоб ви розуміли і знали ні з боку Росії, не з боку Японії, ні з боку України, ні з боку Америки війна неприйнятна. Те, що стосується наших відносин і підтримки Росії в будь - якій ситуації, ми союзники, у нас договори укладені відповідні", - заявив Лукашенко.
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