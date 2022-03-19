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Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України

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Мінськ, Субота 19 березня 2022 11:29
Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Олександр Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України. За його словами, війна сама по собі не прийнятна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю каналу TBS.

"Я ніяких військових дій не підтримував і ніколи не буду підтримувати. Щоб ви розуміли і знали ні з боку Росії, не з боку Японії, ні з боку України, ні з боку Америки війна неприйнятна. Те, що стосується наших відносин і підтримки Росії в будь - якій ситуації, ми союзники, у нас договори укладені відповідні", - заявив Лукашенко.

Війна Росії проти України триває 24-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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