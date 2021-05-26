Лукашенко заявил о якобы участии Протасевича в боях на Донбассе

По его словам, в самолете авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в Минске 23 мая, якобы находился "террорист".

"Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?" - сказал Лукашенко.

Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Белецкий, в свою очередь, заявил, что Протасевич не участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а работал там как журналист. Он там получил ранение, сообщил Белецкий на своем Telegram-канале.

Сегодня глава КГБ Беларуси сообщил, что Протасевич задержан и сейчас проводятся следственные действия.

"Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий, связанных с бесчинствами и гибелью населения на юго-востоке Украины", - заявил он.

Ранее отец Протасевича заявлял, что его сын в 2014 году якобы принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне украинской армии. Сам активист публично говорил только о том, что был в зоне АТО в качестве журналиста.