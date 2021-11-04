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Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым вместе с Путиным, но тот его не взял с собой

Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко заявил, что хотел посетить Крым, который с 2014 года оккупирован Россией. Однако президент РФ Владимир Путин не взял его с собой во время своей поездки на полуостров 4 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Belta.

"Вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что возьмет с собой в Крым", - цитирует издание Лукашенко.

По его словам, Путин сегодня поехал в Крым один и его с собой не пригласил. Лукашенко добавил, что если на полуостров не приехать вместе, то можно посетить малую родину президента РФ - Санкт-Петербург.

В то же время Лукашенко пригласил Путина посетить Минск "при любом удобном случае".

Напомним, 4 ноября Путин посетил оккупированный Крым, где принял участие "в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства". Анонсировал эту поездку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, Россия оккупировала часть Украины в 2014 году. Ряд стран, включая ЕС и США, не признают аннексию Крыма и продолжают считать полуостров украинским.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинКрым